e agrieta y resquebraja el imperio de la galantería , ejercida impunemente como piropo , acoso, tocamiento, roces, o francos excesos del poder macho, o ir más allá y violar a una mujer por la fuerza o por el poder de una posición en el mundo laboral, o porque es una mujer y es suficiente.

Empieza a caducar el mandato de feminidad según el cual el cuerpo de las mujeres es defectuoso o deficiente y, por tanto, ella debe arreglarse según las exigencias de la belleza patriarcal aquí o allá; tambalean los concursos de belleza , las Miss mundo y la exhibición de los cuerpos femeninos mercantilizados.

Han comenzado a ser sitiados el maltrato y la violencia feminicida. Pero, con ser todo lo anterior tan nuestro mundo , es un asunto de clases medias y altas. Las mujeres del inmenso espacio de la pobreza y del precariado son animales de carga, esclavas al servicio del macho, criadoras exclusivas de los hijos, mujeres tundidas brutalmente y también torturadas o asesinadas.

Los hombres se saben y sienten tan dueños del mercado de la carne femenina , que ahí sigue sin cambio alguno la publicidad con su irrefrenable uso de estereotipos de género o la cosificación del cuerpo femenino, asociada al consumo de absolutamente todo. Las mujeres también son consumibles.

Los hombres se sienten tan dueños de gallinero , que pueden componer una canción como Mátalas, escrita por Manuel Eduardo Toscano y vuelta éxito musical desde hace años por Alejandro Fernández: Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres , para después dizque jugar con la ambigüedad: “¡Mátalas!, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras…”, etcétera, ¿una sobredosis de esas con daga y pistola?; ocurre que puedo matarla cínicamente jugando y en los brutales hechos.