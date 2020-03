Ana Langner

Enviada

Periódico La Jornada

Martes 10 de marzo de 2020, p. 15

San Salvador. Antes de cruzar fronteras para buscar protección internacional, las personas lesbianas, gays, transgénero e intersexual, conocidas colectivamente como LGBT, en El Salvador ya se han visto obligadas a desplazarse internamente una, dos, tres y hasta cuatro veces huyendo del comercio sexual, la persecución de las pandillas y hasta de los agentes de seguridad.

La activista trans salvadoreña Bianka Rodríguez exhibe que en dicho país, a pesar de los crímenes y delitos cometidos en contra de esta comunidad, no hay mecanismos ni protocolos específicos para proteger su integridad y su vida.

Según cifras de la organización Comcavis Trans, que encabeza la defensora de derechos humanos, más de 600 asesinatos de personas LGBT han sido registrados desde 1993 en El Salvador, y entre 2018 y septiembre 2019 se reportaron 151 casos de desplazamiento forzado de personas LGBT.

En El Salvador, la violencia victimiza a cientos de personas LGBT, quienes son amenazadas, asesinadas o desaparecidas cada día , expuso la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) cuando mataron a Jade Camila Díaz, lideresa comunitaria trans en noviembre del año pasado.

La discriminación y hostigamiento provienen, incluso, de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC –integrada por ex guerrilleros) y la Fuerza Armada, así lo dejaron ver jóvenes lesbianas, gays y transgénero durante una actividad comunitaria impulsada por esta agencia de las Naciones Unidas en El Salvador y Comcavis Trans, en una comunidad del Departamento de La Libertad, al sur de San Salvador, la capital del país.

Por ejemplo, ha habido momentos en que Claudia –así la llamaremos para resguardar su identidad– se ha sentido más segura con los muchachos de las maras que con la propia PNC.

Cuenta que pasó más de dos años en la cárcel porque las leyes acá no investigan . Su novia de ese entonces se involucró en algunas cosas , corrían los años 2009 o 2011 cuando su colonia “se puso bien yuca (difícil) porque no había día de Dios que no hubiese un fallecido por las pandillas” y ella tenía unos cinco días de no llegar a casa. Me preocupé y le hablé al celular .