Se detallará qué afectaciones puede significar realmente en cuanto a uso de agua, si se afecta a la población, si no se afecta; todo se va a informar antes de la consulta para que la gente de Mexicali, de manera libre e informada, decida si acepta o no la planta .

A la vez reconoció que en este proceso ha habido muchas presiones de todo tipo , desde empresarios hasta de grupos financieros que aluden preocupación por dicho ejercicio.

Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que asegura que la operación de dicha planta cervecera viola el derecho humano al agua de quienes habitan en esa región, López Obrador dijo que se respeta la postura, pero insistió que el método más democrático es la consulta para evitar influyentismo.

Agregó que en la decisión se debe tomar en cuenta que la planta significa que lleguen empleos, por lo que pararla puede llevar a la desconfianza y hacer que se afecten inversiones.