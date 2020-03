Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 10 de marzo de 2020, p. 8

Judith, de nueve años, fue víctima de abuso sexual infligido por el hermano de su padrastro. A la fecha, el agresor está libre y ella junto con su mamá tuvieron que salir del hogar porque la violencia contra ambas aumentó. Niñas y adolescentes sufren diversos tipos de agresión a causa de la desigualdad y discriminación de género, desde el feminicidio hasta la trata de personas, han documentado organizaciones.

En el camino al acceso a la justicia ellas también encuentran los obstáculos que afectan a las adultas, entre ellos la revictimización.

El 2 de noviembre de 2017, mientras Judith junto con su mamá y padrastro se trasladaban a un panteón ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Miguel Ángel Guzmán Gamma, de más de 40 años, la atacó.

Ericka Martínez, madre de la niña, denunció el abuso ante el Ministerio Público, pero el juez en turno decidió que el agresor siguiera el proceso en libertad, lo que derivó en que aumentaran las agresiones contra la familia de la menor.

Tras dos meses de vivir lejos de casa, pues el victimario es su vecino, Ericka e hija regresaron al hogar. Los primeros días me intimidaron mujeres cercanas a él para que quitara la denuncia, me decían que Miguel Ángel nunca les había faltado al respeto ; después hubo agresiones verbales, recuerda Ericka.