El desafío hoy, 10M, es trabajar para construir un sujeto político, feminista y colectivo, diverso y plural, que siente las bases de esa transformación que de alguna manera se resume en el fin del patriarcado , con las implicaciones que tendría en el modelo económico precario de esta fase tardía del capitalismo que estamos viviendo. Sin embargo, por mucha fuerza que hayamos visto en las calles (por presencia o ausencia), este sujeto político no puede construirse ni sostenerse y mucho menos consolidarse como tal, si no encuentra anclajes en el pasado, en la historia del movimiento feminista en México, en los nombres de las mujeres que hicieron historia para el avance de los derechos, en reivindicaciones reditadas, actualizadas, porque los tiempos han cambiado y las jóvenes de hoy no son las mismas de ayer, aunque vivan casi los mismos problemas, todo ello al mismo tiempo, pero con raíces más profundas que la suma de cientos de miles de reclamos individuales. Nunca podremos llegar a ser, si no entendemos quiénes hemos sido. Porque en los movimientos sociales, y el feminismo no es excepción, la suma de las exigencias individuales no da, por sí sola, un sujeto colectivo. Un gran movimiento social es el resultado de un trabajo político colectivo sobre una agenda común. Aunque nos haya quedado claro, como decía Victor Hugo, que nadie puede detener una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y esa es la idea de la igualdad y los derechos.

¿Seremos capaces de superar los reclamos o reivindicaciones particulares para trascender a lo colectivo, a lo social? Para ello tenemos que dialogar, abrir espacios de debate que den cauce a la diversidad, a los dolores, a las frustraciones, a las heridas que ha causado tanta impunidad de los violentos. Si no logramos ese diálogo, si no abrimos estos debates públicos, si no logramos mantener ardiendo una fogata cuyos leños son el sistema patriarcal y el modelo capitalista, si no se incluye a las mujeres pobres de este país, a las indígenas, a las afro, a las que sufren la suma de varias condiciones que multiplican su vulnerabilidad, si no se habilita esta comunicación intergeneracional con aquellas feministas que estuvieron antes moviendo casi las mismas agendas aunque con otras estrategias, si no se logra unir otras luchas, grandes luchas, el movimiento no pasará de haber sido una catarsis colectiva gigantesca, pero catarsis al fin, y su potencial aglutinador, persistente en el tiempo, y derribador de las estructuras patriarcales, se irán desdibujando.

Mientras construimos este diálogo, mientras encontramos la palabra clave para encontrarnos todas, nosotras, desde este gobierno, seguiremos trabajando cada día para acabar con las desigualdades, para proteger y mejorar la vida de las mujeres y niñas del país, desde todos los frentes para restituir derechos, mejorar el acceso a la justicia, compensar el abandono de los cuidados, capacitar y sensibilizar a funcionarios y funcionarias públicas para que puedan ver las desigualdades y la importancia de trabajar y comprometerse en esa transformación; seguiremos luchando para que los presupuestos del Estado consideren siempre a las mujeres y niñas; para cambiar mentalidades y derribar estereotipos.

Estamos en movimiento, las es­cuchamos ayer y lo seguiremos haciendo. Porque nuestro trabajo es cambiar esta realidad de discriminación y brechas para crear una sociedad de bienestar para todos y todas, en la que no dejemos a ninguna mujer fuera ni atrás. Porque por mucho que parezca que avanzamos, no habrá paz ni desarrollo para México si no ponemos, de una vez y para siempre, a las mujeres y niñas en el centro de la transformación.

*Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres