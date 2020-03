Pese a la insistencia en una rueda de prensa con muy pocas reporteras, López Obrador no abundó en acciones concretas ¿para qué queremos fiscalía si todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad? Eso es cuando hay un sentimiento o una preocupación sincera, pero muchas veces por el oportunismo se utilizan estos casos lamentables para culpar al gobierno, no tengo duda de eso .

Sobre el paro de mujeres, desestimó el impacto económico: es relativo (...) hay que ver qué pasa con las empresas, pero creo que no es de gran impacto , como tampoco lo sería en el gobierno. Si a esas vamos, ¿cuánto tiempo estuvieron sin gobiernos España e Italia? Hasta funcionaba mejor la economía .

–Combate a feminicidios.

López Obrador felicitó a las mujeres por su participación en la marcha. Reconoció a las encargadas de la seguridad que no cayeron en provocaciones y reiteró que su gobierno no va a reprimir las manifestaciones ni utilizará al Ejército, la Marina o la policía para reprimir al pueblo . En su gobierno, acotó, no se va a impedir a los ciudadanos manifestarse. Somos respetuosos de los derechos que tenemos para ejercer a plenitud las libertades .

Sugirió que no se emprenda ninguna acción legal en contra de quienes actuaron con excesos, a fin de evitar que se utilice como pretexto. No obstante, para el Presidente hay quienes quieren que al gobierno le vaya mal y se oponen a que haya una transformación, porque el conservadurismo es muy perverso , pero esta moral y políticamente derrotado .

Reprochó la cobertura mediática, en especial de las empresas televisoras: Me llamó mucho la atención, porque venimos de la lucha social, de la oposición, hemos hecho infinidad de marchas y nunca tuvimos cobertura de los medios, en vivo, todos muy atentos informando .

Volvió a la máxima jurista que concibe que el triunfo de la reacción es moralmente imposible . Para López Obrador este domingo los conservadores no pudieron articularse para conformar lo que conocemos como reacción. Quieren que fracase el gobierno y no pueda consumarse la Cuarta Transformación .

Finalmente mencionó que su gabinete es el que ha tenido la mayor paridad en su integración, que si bien pasó de la equidad total a la conformación de nueve hombres y siete mujeres, por una renuncia, ya se va a equilibrar.

–¿Cuándo?

–Cuando las circunstancias lo permitan.