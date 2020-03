Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Martes 10 de marzo de 2020, p. 4

En el llamado Un día sin nosotras, al que se sumaron cientos de escuelas de prescolar, primaria y secundaria, hubo planteles en la Ciudad de México que convocaron a padres de familia, alumnos y maestros a no a realizar paros, sino a hacer de la educación ese vehículo de cambio que todos queremos construir para que no haya más violencia .

Las primarias públicas Leonardo Bravo y Felipe Carrillo Puerto, en la alcaldía Cuauhtémoc, no sólo abrieron sus puertas, sino que también realizaron actividades vinculadas a visibilizar la violencia de género y la falta de igualdad.

En este paro impera no la convicción, sino la comodidad. Los maestros que tenemos convicción sabemos lo que debemos hacer y cuando tenemos que luchar lo hacemos sin permiso de nadie , afirmó Maurina Georgina Medina, directora de la primaria Felipe Carrillo Puerto y maestra normalista rural con 45 años de servicio.

En la escuela Leonardo Bravo, su director, Francisco Bravo, con 35 años de servicio, señaló que el venir a laborar no significa estar en contra de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y contra toda forma de agresión, pero sí es una forma de manifestarnos, y quisimos hacerlo de una manera diferente .

María Teresa, una de las madres de familia del centro escolar, señaló que como mamá soltera “tengo que salir a trabajar, porque cobro por comisión y si no vendo no como, pero mi hijo y yo venimos vestidos de negro porque apoyamos que no se maltrate a las mujeres. Yo en casa siempre le insisto, ‘no se maltrata a ninguna mujer’”.