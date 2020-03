Santander refirió que 51 por ciento de sus sucursales (617) estuvieron abiertas, y agregó que 55 por ciento de la plantilla laboral de la institución financiera es personal femenino.

La sucursal ubicada en la colonia Condesa, en la calle de Durango, tenía diversos carteles, con letras moradas, bajo la leyenda: No imaginamos ni aceptamos un México sin ellas. No imaginamos ni aceptamos que una sola de ellas un día no regrese .

Scotiabank apuntó que de 562 sucursales, cerraron 310.

Las sucursales de los bancos lucen con una menor afluencia que en cualquier día hábil , dicen empleados bancarios a La Jornada. Estamos de apoyo en diversas sucursales .

HSBC México detalló que sólo 25 por ciento de sus sucursales estuvieron cerradas.