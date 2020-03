▲ En algunos sectores, como el de salud, el de limpia o de seguridad pública, las mujeres no pudieron ausentarse de sus labores, debido a su imprescindible trabajo. Foto Alfredo Domínguez

Martes 10 de marzo de 2020, p. 3

En promedio se ausentó 40 por ciento de las mujeres enfermeras en los hospitales del sector salud, con motivo de la jornada Un día sin nosotras. No obstante, los servicios se otorgaron a los pacientes con quienes se presentaron a laborar y en otros, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con suplentes.

Afuera de clínicas y hospitales la actividad se veía prácticamente normal. Las enfermeras que vinieron cubrieron todo , comentaron algunos familiares de enfermos en el Hospital General de México.

En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, las médicas residentes trabajaron y también se manifestaron, pues tapizaron un pizarrón con denuncias sobre el hostigamiento que han padecido.

“Fui violentada sexualmente por un residente del hospital. Me deprimí y cuando lo comenté con el jefe de mi área me dijo: ‘dile a enseñanza que estás deprimida. Hay que decidir si este es el lugar correcto para tu residencia’. Después de ver cómo han manejado estas cosas el miedo a decir lo que me pasó se ha hecho incapacitante”, señala una de las víctimas.

Hojas blancas completas o cortadas por la mitad dieron cuenta de la violencia contra las mujeres: ¿Por qué traes vestido? Porque sí . No, a mí se me hace que es para que te vea .

“Un doctor de urgencias me dijo: ‘Por tu fenotipo y tu complexión física nadie te va a creer cuando seas adscrita’.”