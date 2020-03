S

egún la Real Academia de la Lengua: “CONFORT… m. (masculino). Del francés confort y del inglés comfort. Bienestar o comodidad material”. Vale la pena explicarlo. En particular para entender cómo en el futbol mexicano aplica, más cuando el descarado aún técnico del Atlas, Rafael Puente del Río, se atreve a decir que no va a renunciar, a pesar de ver cómo hunde a la pobre Academia luego de cinco derrotas seguidas.

Las declaraciones de Puente en el sentido de que no renunciará, que jamás se dará por vencido y de plano, comprándose tiempo al barbear como puede a los dirigentes de Orlegi, como Alejandro Irarragorri , para que no lo corran, ya son de pena ajena. Lo peor, sigue viviendo en su zona de confort, donde encuentra la comodidad material que indica la definición, cobrando para hundir más a un equipo que no camina, que no juega, que no muestra ya no digamos amor propio, por lo menos algo de dignidad. Dice que por trabajo no ha parado. Así será el trabajo que hacen que han anotado dos goles y recibido 10.

Pero él ya ha impuesto el récord de ser el técnico que más derrotas consecutivas ha acumulado en la Liga Mx, siete con Querétaro y cinco con Atlas, además de haberse llevado entre las patas a Lobos BUAP, al que ciertamente dirigió para que ascendiera, pero del que salió en la fecha 13 del torneo Clausura 2018, luego de que sólo ganó uno de sus últimos seis partidos y que consiguiera nueve de los 39 puntos que disputó, algo que influyó sustancialmente para que el equipo poblano regresara a la segunda división.