Mujeres, hay que salir a marchar, tomar las calles con nuestras consignas, bailes, música y pancartas. Es tiempo de no permitir que nos siembren miedo a partir de encapuchadas pagadas por quienes fomentan el machismo, es momento de marchar, de la de-sobediencia civil. ¡Porque nos queremos vivas! ¡Mujer, no estás sola! ¡Mujer, escucha, esta es tu lucha!

Es momento de replantear mentalidades e ideologías, pues la culpa no es de nuestra vestimenta, movimientos, ni la hora o lugar donde decidimos convivir, es momento de responsabilizar a nuestros agresores.

Esta marcha se convirtió en un hito para todas aquellas que buscamos autonomía, y es con ésta que el movimiento feminista no parará, pues rechazamos el miedo y la impunidad imperante en este país macho y misógino.

El IPN, aún en sus momentos más difíciles de su gloriosa historia, ha privilegiado siempre el diálogo. En particular, la presente administración politécnica se ha distinguido por dialogar aun con sus críticos.

Ayer era un día memorable, no sólo en el acontecer histórico de la Ciudad de México, sino de todo el país: las mujeres de México se organizaron para protestar mediante el simbólico: Un día sin mujeres. Es del todo reprobable que, personas encapuchadas hayan ido, sin razón alguna, a realizar destrozos en el Politécnico.

Por lo anterior, no me queda más que aprobar el llamado del cardenal Aguiar, de la arquidiócesis de la Ciudad de México: no utilizar la coyuntura actual para desencadenar toda una lucha entre géneros. Ni el IPN ni México lo merecen.

Rubén Mares Gallardo

Faltan maestros en Nicolás Romero

Señor secretario de Educación, Esteban Moctezuma: es inconcebible que en la 4T siga habiendo escuelas sin maestros, porque entonces la Nueva Escuela Mexicana, con todos sus proyectos de excelencia, integralidad e inclusión, quedan en simple demagogia.

Me refieron al caso de la escuela Telesecundaria 15DTV0393A, ubicada en San Juan de las Tablas, municipio de Nicolás Romero, estado de México, por cierto comunidad de alta marginación, cuyo grupo de tercer grado se quedó sin maestro desde el 4 de octubre de 2019 y es fecha que no envían a un docente. Todos los que deben resolver están enterados, pero nadie hace nada.

Bernardino González Rodríguez

Invitación

Conferencia: Política cultural en la CDMX

Las organizaciones sociales del Foro Social de Izquierda y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México invitan a la conferencia Política cultural del Gobierno de la Ciudad de México, con el expositor Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México.

Tendremos ponencias de actores sociales y comentarios. La cita es mañana, a las 11 horas, en el auditorio del Centro Cultural José Martí, ubicado en la calle de Doctor Mora 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Estación Metro Hidalgo.

Foro Social de Izquierda, José Jiménez, director de Cultura