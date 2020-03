Periodistas de radio, televisión, sitios electrónicos y medios escritos dieron a conocer que se les expulsó y los dejaron en una sala de espera donde presuntas víctimas de delitos aguardan a que agentes del Ministerio Público los llamen para interponer denuncias. Aseguraron que Alejandro Ruvalcaba, jefe de comunicación social de FGE para la zona norte, encabezada or Jorge Nava, ordenó sacarlos de la sala de prensa.

Añadieron que ahora también se omite informar sobre feminicidios, crímenes de odio perpetrados contra homosexuales, ataques sexuales y muchos otros casos.

Agreden a fotógrafo en BC

El domingo se impidió al reportero gráfico Roberto Córdova Leyva realizar su trabajo durante la marcha contra la violencia de género realizada el domingo en Tijuana, Baja California. Una manifestante roció con pintura en aerosol al fotógrafo, quien ha colaborado con The New York Times, de Estados Unidos; The Guardian, de Reino Unido; L’Humanité, de Francia; El País, de España; así como con La Jornada y otros medios mexicanos.

El fotoperiodista, oriundo de Mexicali pero residente en Tijuana desde hace 40 años, relató que la mujer lo atacó para impedirle que se acercara a la marcha en la confluencia de las calles Paseo de los Héroes e Independencia, frente al Centro Cultural Tijuana.

Córdova Leyva alcanzó a tomar imágenes de quien lo agredió, pero optó por retirarse del acto.