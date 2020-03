▲ En la estación Ecatepec de la Línea B del Metro, en el estado de México, las encargadas de la taquilla no laboraron en apoyo al movimiento Un día sin nosotras, por lo que no hubo venta de boletos y sólo fue posible recargar saldo en las máquinas automáticas. Foto Mario Antonio Núñez

De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 10 de marzo de 2020, p. 29

Decenas de miles de mexicanas de todos los estados del país se sumaron ayer al movimiento nacional Un día sin nosotras para sensibilizar a la sociedad acerca de la violencia de género que a diario sufren las mujeres, y se ausentaron de sus centros laborales, edificios gubernamentales y escuelas, lo que propició una disminución del tráfico vehicular, peatonal y de pasajeros en el transporte público.

Sin embargo, también miles de trabajadoras de restaurantes, comercio informal, bancos, hoteles y centros comerciales, sobre todo las que son el sostén de sus familias, cumplieron su jornada.

En algunos casos fueron amenazadas por sus patrones con descontarles el día si faltaban. Otras optaron por efectuar manifestaciones en repudio a los feminicidios y al acoso sexual y laboral.

Reporteras e integrantes del Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos protestaron en Chilpancingo. La comunicadora Scarlet García Arias denunció que en el estado las periodistas enfrentamos campañas de desprestigio, autocensura como método de protección en zonas silenciadas por la violencia, privación de la libertad, agresiones, obstrucción del trabajo, intento de feminicidio y asesinato .

En tanto, Guadalupe Rodríguez, de dicho frente, acusó al gobernador Héctor Astudillo de dividir a los colectivos; afirmó que las comisiones ejecutivas de Atención a Víctimas nacional y estatal no atienden debidamente a las familias de desaparecidos.

Este 9M estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo crearon una cuenta de Facebook en la que publicaron fotos de un tendedero con denuncias contra docentes y compañeros que las acosan sexualmente.

“Una vez el doctor Carlos Barra dijo frente a mis compañeros: esa flaquita, poquitas nalgas, poquitas bubis, pero sí me la ando chingando”. Cuauhtémoc Granados Díaz, del área académica de derecho, fue exhibido porque comentó: ¿De qué se preocupa, si tiene buenas nalgas?

En Chihuahua, alumnas de la Universidad Autónoma de esa entidad y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez colocaron un tendedero del acoso en sus respectivas instalaciones, en el que publicaron el nombre de presuntos hostigadores.

Mientras, unas 20 estudiantes encapuchadas clausuraron de manera simbólica la entrada de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; acusaron al rector Gustavo Urquiza de ser omiso en los casos de acoso y de no frenar la violencia de género en el plantel.

En municipios de la zona oriente del estado de México, donde se registra el mayor número de feminicidios en el estado, no tuvo mucho eco la convocatoria al paro nacional, pues féminas de Ixtapaluca, Chalco, Chimalhuacán, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl realizaron sus actividades con normalidad, algunas con el argumento de si no trabajamos, no comemos .

En la ciudad de Oaxaca, algunas mujeres que apoyan la iniciativa Un día sin nosotras sí laboraron, porque de otra forma, dijeron, el trabajo se les acumulará el resto de la semana.