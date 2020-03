Los Ángeles. Un tribunal federal de apelaciones restauró ayer el veredicto de un jurado según el cual Led Zeppelin no plagió Stairway to Heaven.

Necesitan meter la grabación de sonido para ganar, ¿no es así? , dijo el juez Andrew D. Hurwitz al interrogar al abogado de los herederos de Wolfe, Francis Malofiy. Pierdes el caso a menos que lo hagas. Cien de 100 veces.

La Corte del noveno circuito también rompió su propio precedente sobre la cuestión de la instrucción del jurado y rechazó la llamada regla de relación inversa , según la cual mientras más puedan demostrar los demandantes que un presunto ladrón de una canción tuvo acceso al material original, menor los estándares para hallar similitudes entre ambos trabajos.

El juez en la Corte no instruyó al jurado sobre el fallo. La decisión de ayer halló que no necesitó hacerlo.

Ninguna de las partes respondió de inmediato correos electrónicos en busca de declaraciones.

En disputa está el clásico lick acústico con el que comienza Stairway to Heaven, que incontables amateurs han tocado en tiendas de guitarra a lo largo de 50 años, y el riff en el centro del tema instrumental de Spirit Taurus, que sigue una línea similar.

La decisión, que puede ser apelada en la Corte Suprema Federal, es una victoria que podría sentar un precedente para artistas de la música acusados de plagio, y llega en momentos en que muchas estrellas han perdido casos de alto perfil.

Los jurados decidieron en un juicio en 2015 que Blurred Lines de Robin Thicke copiaba partes de Got to Give It Up de Marvin Gaye, y el año pasado un jurado dictó que el éxito de Katy Perry, Dark Horse, copiaba fragmentos de una canción de rap cristiano.