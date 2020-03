–Tiene que ser una combinación. Hoy no podemos pretender que únicamente sea a través de la tecnología el crecimiento en el nivel de bancarización. No hay duda de que es una gran aliada y que nos permitirá avanzar de manera mucho más rápida y ágil de lo que hemos venido haciendo en el pasado, pero la banca también tiene la responsabilidad de seguir creciendo con puntos físicos, donde podamos dar a nuestro cliente acceso a los servicios financieros.

–Como todos los cambios de gobierno, el primer año siempre es de adaptación. No sólo la banca, sino el país en general, están atentos a escuchar cuáles son las prioridades del nuevo gobierno federal y cuál es el rumbo que va a ir tomando. En la banca estuvimos no únicamente atentos en ese sentido, sino trabajando de manera muy clara y con un rumbo muy claro para seguir incrementando el nivel de bancarización. Tenemos claro los bancos, en especial en Banorte, la responsabilidad de seguir trabajando en ese sentido, porque eso, sin duda alguna, es y seguirá siendo un detonador de crecimiento para el país, así que en este año transcurrido desde la última convención tenemos claras nuestras prioridades y el rumbo.

–En la labor cotidiana del banco tienen contacto con empresarios de todas las ramas de la actividad y el país. ¿Cree que ya se ha logrado establecer una mejor comunicación entre el empresariado y el gobierno, o que el sector privado ha entendido más cuáles son los objetivos que tiene el gobierno y éste ha logrado comunicar mejor sus objetivos?

–Sin duda alguna. Lo digo con toda certeza. Tengo mucho contacto con empresarios y empresarias de todas las regiones. Los visito de manera muy activa y seguida. Platico con ellos y no sólo me han transmitido tranquilidad, la confianza de poder detonar inversión en México. Además, los números hablan, el reporte que tuvimos del último trimestre de 2019, se nota un repunte importante en la demanda de crédito, sobre todo en la parte de empresas, tanto corporativos como pequeña y mediana empresas, así que no sólo es el mensaje que yo pueda dar o el que he escuchado de los empresarios del país, sino que además las cifras lo están demostrando.

–Hay números que hablan de que la inversión se ha mantenido muy rezagada. ¿Cree que a partir de los resultados que tiene del cuarto trimestre ya se note un mayor impulso?

–Lo hemos notado ya en el último trimestre y así ha seguido en este inicio de año. Iremos viendo los números y eso nos dará una respuesta mucho más clara, pero tengo confianza en que el país y los mexicanos estamos entendiendo cuál es el rumbo que debemos tomar. En Banorte tenemos clara cuál es nuestra contribución y la responsabilidad que tenemos.

Financiamiento y fortaleza

–¿En qué rubros Banorte, particularmente, tendrá mayor dinamismo este año respecto del pasado?

–Somos el segundo grupo financiero de México en tamaño y eso nos permite abarcar todos los sectores en que la economía prácticamente está activa. Hemos visto crecimientos en el tema de financiamiento de infraestructura, desarrollo turístico, consumo, demanda de créditos automotrices e hipotecarios. Nuestra responsabilidad es precisamente dar las soluciones financieras que nuestros clientes requieran, entender cuáles son esas necesidades y tener la capacidad de desarrollar los productos y poder distribuirlos en los canales que cada uno de nuestros clientes requiera.

–¿Se ha deteriorado o mantenido la solidez de la institución en estos meses? ¿Cómo la ve para el futuro?

–No se ha deteriorado ni se ha mantenido. Se ha incrementado la solidez de Banorte. Hoy no únicamente somos el segundo grupo financiero, sino el banco con mejores niveles de capitalización. Así como hablábamos de que México goza de buena salud financiera, Banorte está más fuerte que nunca, tiene salud y un balance sumamente sano, listo para poder contribuir al desarrollo mediante la generación de créditos de todo tipo.

–El entorno externo para el país se ha complicado en semanas recientes y se anticipa que así siga al menos por unos meses. ¿Hay algún cambio de planes o ajuste a la estrategia del banco para este año?

–Por supuesto hay que estar muy atentos a cómo va a evolucionando toda la situación, no sólo de México, sino en el mundo. Así lo estamos haciendo. Hoy no estamos viendo algo que nos esté llevando a tener que ajustar estrategias ni mucho menos, pero por supuesto nuestra obligación es estar sumamente atentos a cómo va evolucionando, de qué manera afecta al país y de qué manera pudiera perjudicar a Banorte y así tener la capacidad de ajustarnos a las nuevas oportunidades que se nos presenten en el territorio.