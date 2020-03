Karla Torrijos

Pese al triunfo (2-1) de Chivas en el reciente clásico tapatío ante el Atlas, los rojiblancos aún no deben cantar victoria, pues viene la etapa más difícil del torneo y ahí es donde deben demostrar de qué están hechos , señaló el ex delantero del club Guadalajara Carlos Calderón.

Luego de nueve jornadas disputadas en el torneo Clausura 2020 de la Liga Mx, el Rebaño Sagrado se ubica en el quinto lugar de la clasificación general con 15 unidades, producto de cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas, por lo que prácticamente se encuentra en zona de liguilla.

No obstante, el otrora artillero mencionó que con esta victoria, tanto el técnico del conjunto rojiblanco, Luis Fernando Tena, como los jugadores, sólo obtuvieron una bocanada de aire fresco, pues este triunfo no es suficiente, necesitan mantener el buen ritmo para lograr lo que todos queremos, que es llegar a la liguilla en busca de ganar el título , lo cual no sucede desde el torneo Clausura 2017, donde incluso se coronaron campeones tanto de la Liga Mx como de la Copa Mx.

Asimismo, el Cuate Calderón subrayó que quienes “más se deben poner las pilas son los refuerzos que se integraron este torneo, pues se supone que llegaron para mejorar al equipo y creo que están quedando a deber.