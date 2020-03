Ap

Martes 10 de marzo de 2020

Londres. Al caer la noche en Londres, Georgina Rowlands y Anna Hart comienzan a maquillarse. En lugar de pintalabios y lápiz de ojos, se cubren el rostro con formas geométricas.

Triángulos azules alargados y estrechos triángulos blancos cruzan la cara de Rowlands. Hart muestra una colección de formas angulares en rojo, naranja y blanco.

Ellas son dos de las fundadoras del Dazzle Club, grupo de artistas formado el año pasado para provocar una conversación en torno al creciente uso de tecnologías de reconocimiento facial. El grupo lleva el nombre de un estilo de camuflaje empleado con fines militares.

Dazzle Club celebra marchas silenciosas una vez al mes por diferentes lugares de Londres para concientizar sobre la tecnología, que según dijeron se utiliza con el fin de mantener una ‘‘vigilancia generalizada”. Señalan preocupaciones como la necesidad de regular estos sistemas, su falta de fiabilidad y su efecto en espacios públicos.

Unas 19 personas asistieron a su acto más reciente, en Shoreditch, barrio del este de Londres. Cualquiera puede participar en las marchas, en las que deben pintarse el rostro en un estilo llamado CVDazzle. La técnica, desarrollada por el artista e investigador Adam Harvey, pretende ofrecer camuflaje ante los sistemas de detección facial, que convierte las imágenes de caras en fórmulas matemáticas analizables por algoritmos.

El CV Dazzle, donde CV alude a ‘‘visión de computadora”, emplea diseños inspirados en el cubismo para eludir a la máquina, señaló Rowlands. ‘‘En cierto modo intentas retorcer eso aplicando estos colores y patrones aleatorios”, añadió. ‘‘Lo más importante es tener colores claros y oscuros. De modo que a menudo optamos por blancos y negros, pues contrastan mucho, porque intentas alterar las zonas iluminadas y en sombra de tu cara”.

En la Primera Guerra Mundial se utilizó una técnica similar para camuflar los barcos de la Marina británica y confundir al enemigo sobre rumbo o ubicación de los buques.

Para poner a prueba sus diseños, utilizan la sencilla función de detección de caras en las cámaras de sus celulares. ‘‘Veo que estoy escondida, no me detecta”, apuntó Rowlands, comprobando su celular para ver que en la pantalla no aparecía un cuadrado sobre su cara.