Bertha Teresa Ramírez, Nayelli Ramírez Bautista y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 10 de marzo de 2020, p. 33

Muchos pequeños comercios, personales o familiares, atendidos por mujeres, abrieron normalmente durante el paro Un día sin nosotras. Mientras, trabajadoras de limpia, seguridad privada, encargadas de farmacias y tintorerías dijeron que no pudieron ausentarse de sus trabajos porque dependen de sus ingresos diarios y les descontarían el día.

“Si faltar al trabajo solucionara el problema (violencia hacia las mujeres), creo que todas lo hubiéramos hecho; no sería como una opción, sino una obligación. Las mujeres que viven al día no pueden hacerlo, nadie se los paga. Siento que esa no es la solución, comentó Verónica, encargada de una farmacia.

Otras mujeres mencionaron que apoyaban la causa, pero no podían faltar porque vamos al día y un día de descanso es menos dinero o bien porque sus trabajos no se los permiten. Es el caso de las guardias de seguridad: Si yo hubiera tenido la opción de sumarme al paro, no vengo, pero no me preguntaron y por el tipo de empleo que tengo, es difícil , dijo Jaren Rodríguez, de 24 años, empleada en un supermercado.

En la calle Obrero Mundial se veían mujeres de diferentes edades en sus actividades cotidianas, lo mismo la señora que atiende el puesto de periódicos que las dependientas de la florería, la tintorería, fondas e incluso mujeres indígenas que venden dulces y cigarros en la calle.