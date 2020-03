Asimismo, los pasajeros no se vieron perjudicados al encontrar cerradas las taquillas, ya que existen 312 máquinas recargadoras y expendedoras de Tarjetas de Movilidad Integrada en las 195 estaciones de las 12 líneas del Metro.

El servicio no reflejó afectaciones en la operación y flujo de trenes ni se requirió hacer maniobras adicionales , agregó.

Personal de vigilancia del STC dio acceso libre a quienes no contaban con boleto o tarjeta en las estaciones donde no estuviera operando la taquilla y no hubiera una máquina recargadora.

En el área administrativa del Metrobús hubo una reducción de trabajadoras debido a este movimiento feminista.

Las primeras estimaciones indicaron que se registró un decremento de más de 20 por ciento de pasajeros.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE: Tren Ligero y Trolebuses) operó con normalidad; sin embargo, los primeros cálculos arrojaron una reducción de 30 por ciento en el número de usuarios.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operó con 787 autobuses en ruta, 35 autobuses menos en comparación con el lunes pasado, lo cual representa 4 por ciento de autobuses menos en circulación. Sólo una de cada 10 operadoras se presentó.

El sistema Ecobici operó con normalidad en lo que se refiere al abastecimiento de las unidades, pero debido a la ausencia de colaboradoras, dos de sus áreas de atención permanecieron cerradas: Reforma 222 y Reforma-Río Guadalquivir.