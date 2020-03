En general, el presidente López Obrador ha dejado muy claro que la Cuarta Transformación no busca vengarse por las viejas heridas con la comisión de nuevos agravios, sino más bien generar un escenario para el saneamiento y la unidad nacional. La reintegración de la izquierda en la toma de decisiones públicas no implica la exclusión de otras expresiones ideológicas, sino todo lo contrario. Significa el rencauzamiento de la interrumpida transición democrática y la recuperación de un sano equilibrio entre las diferentes fuerzas sociales.

El rosario de impugnaciones, de parte de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, a mi nombramiento como integrante del Comité Técnico de Evaluación para los Aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral constituye un excelente botón de muestra de esta nostalgia autoritaria.

Un servidor cumple cabalmente con los requisitos legales para ocupar esta responsabilidad estrictamente honoraria, ya que la ley señala que los integrantes de este comité deben ser de reconocido prestigio y que no hayan sido candidatos a cargos de elección popular u ocupado cargos de dirección durante los últimos cuatro años. Un servidor jamás ha sido candidato ni ocupado cargo directivo en partido político alguno.

Mi firme convicción de izquierda antineoliberal no debe ser considerada un punto en mi contra, sino precisamente lo contrario. La presencia de una persona con estos principios en un cuerpo colegiado de siete personas, donde los otros seis integrantes cuentan con una amplia variedad de enfoques y trayectorias profesionales muy respetables, no implica parcialidad, sino pluralidad. Después de 24 años, por fin se tomará en cuenta el espectro completo del panorama ideológico y no solamente una parte a la hora de revisar los perfiles de los candidatos al Consejo General del INE.

Es también importante señalar que los integrantes del comité técnico hemos tomado dos decisiones muy importantes para garantizar la plena independencia y autonomía de nuestro trabajo.

En primer lugar, nos hemos comprometido públicamente a cumplir con estrictas reglas de contacto y abstenernos de reunirnos de manera individual con aspirantes, dirigentes y/o militantes de partidos políticos e intermediarios para tratar cualquier asunto relacionado con el proceso (véase: https://bit.ly/2wAl8qB).

En segundo lugar, la integración final de las cuatro quintetas de candidatos y candidatas al INE se hará de manera aleatoria para evitar cualquier suspicacia con respecto a criterios políticos a la hora de distribuir los 20 finalistas entre las cuatro listas que se entregarán a la Junta de Coordinación Política.

Estas determinaciones, junto con la innovadora metodología de trabajo acordada por consenso entre todos los miembros del comité técnico (disponible aquí: https://bit.ly/2TAxrw9), garantizará un proceso objetivo, profesional e independiente.

