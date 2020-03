Al final, las obras fueron entregadas con más de un mes de retraso, falta que mandos de la Semar intentaron ocultar, según señala la ASF: “se informó al residente de obra la conclusión de los trabajos; sin embargo, al reverso del citado oficio se observó la leyenda: ‘Lo recibí 7 de enero 19. Tte. […] me ordenó firmar de recibido con fecha 21/12/18’”. Estimó que el daño al erario por estos hechos fue de 789 mil 819 pesos.

En el caso de la Semar, destaca el caso de las obras para la reconstrucción de escaleras y fachadas en su sede en la Ciudad de México. Se debió invitar a tres empresas, pero no hay constancia de que dos de ellas hayan recibido la convocatoria.