Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 9 de marzo de 2020, p. 13

Teresa es una indígena tlapaneca de la Montaña de Guerrero. Es madre soltera de tres menores. Carecen de atención médica, viven en una casa de cartón prestada. En la región no hay trabajo ni alimentos. Es jornalera agrícola. Piensa irse a trabajar en junio a alguna cosecha de chile, tomate o tomatillo en Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León o Zacatecas, pero no tiene dinero para el viaje.

Aunque tendrá que endeudarse, manifiesta que no tiene otra opción para vivir. El periplo no será fácil: en su gremio hay más insultos, maltratos y trabajo, relata. El trayecto a algunos de los campos de cultivo se puede llevar una semana. Durante el viaje sufren de hambre, sed y cansancio. Cuando llegan al campo agrícola se les manda a vivir a ranchos donde sólo hay casas abandonadas y deben pagar renta.

Menciona que su peor experiencia fue cuando en un campo atropellaron y causaron la muerte a su madre. Ni el patrón ni los contratistas la apoyaron para buscar al responsable ni con el funeral ni en el traslado del cuerpo a Guerrero. En ese tiempo no sabía qué hacer. Quedarme con mi mamá muerta, sola, con mi hermana y sobrinos . Una organización la apoyó.