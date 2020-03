El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca Salazar, de Morena, quien elaboró el dictamen sobre la regularización de la mariguana, manifestó en entrevista: Aunque ya está aprobado en lo general en comisiones unidas, seguimos trabajando en modificaciones porque aún está pendiente avalarlo en lo particular y los senadores han hecho llegar propuestas para realizar cambios .

Explicó que ojalá puedan entender el tema, ya que muchas personas están en la cárcel, particularmente mujeres y jóvenes por narcomenudeo, porque en sus causas penales se señala que tenían más de 5 gramos de mariguana en su poder cuando se les detuvo. Llevaban 8, 10, 15 o 20 gramos y en este momento eso se considera narcomenudeo. Sí, nosotros queremos liberar de prisión a los consumidores que al momento de su aprehensión portaban una cantidad mayor a los 5 gramos permitidos actualmente, por eso se pensó en el estándar internacional de 28”.

Incluso, dentro de la bancada estamos escuchando voces que piden reducir ese porcentaje, que contiene el dictamen de 28 gramos, a 12, 15 o 20 gramos. No tengo problema en discutir este tema .

El senador refirió que en efecto, en el dictamen, aprobado en lo general en Comisiones Unidas, se resalta que de 28 hasta 200 gramos no se penaliza poseer esa cantidad de cannabis, sólo se considerará falta administrativa y arriba de 200 gramos sí se considera narcotráfico, pero se establecen una serie de reglas con sanciones diferentes .