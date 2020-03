Ayer, en el marco del foro El ABC del feminismo, organizado por Morena Mujeres, y ante cientos de militantes, Arriaga afirmó: Con rabia y con indignación he de confesarles que estamos siendo víctimas de violencia política de género, estamos siendo disminuidas y minimizadas por la nueva dirigencia nacional .

Por separado, el director del INFP explicó que la nueva dirigencia emitió un número especial del periódico oficial, pero no depende de la Secretaría de Mujeres, sino del área de comunicación social.

Barajas rechazó que se minimice su trabajo y aseguró que la convocatoria fue abierta para que cualquier persona participara en ese ejemplar y así dar voz a militantes de base.

Al parecer es una queja de corte burocrático porque no pasamos por su ventanilla, pero este periódico no pasa por esta instancia , agregó. Además, sostuvo que la Secretaría de Mujeres de Morena tiene recursos para continuar con la publicación de La Regeneración, pero se revisarán los gastos y objetivos del proyecto.

Durante el foro, Arriaga también señaló que esta fuerza política no convocará al paro #M9 de este lunes, ya que minipartidos y grupos empresariales lo promueven .

No obstante, apuntó que también hay miles de mujeres que participan “de manera auténtica, sobre todo en las grandes capitales, quienes han tenido la gran oportunidad de formarse en la teoría feminista, pero en una parte importante se ha vuelto una mercantilización de esta fecha y eso no lo vamos a permitir… Creo que cada mujer debe decidir por sí misma si quiere o no asistir a sus trabajos”.