Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 9 de marzo de 2020, p. 3

Como una fecha de colosal rebeldía se recordará este 8 de marzo. El mero acto de salir miles de mujeres a tomar las calles y soltar a voz en cuello su hartazgo por la violencia que las convierte en víctimas cotidianas la marcará indeleble en el almanaque violeta.

Miles y miles. Ellas, infinitas, rabiosas, indignadas, reclamantes, gozosas, denunciantes, asustadas, destructoras, creativas. Ellas desde sus mantas, sus coros, sus consignas, sus brincos, sus marros y latas de pintura. Sus formas infinitas y cariñosas de cuidarse a sí mismas y a sus compañeras. De llevar el teléfono anotado en el brazo como elemental medida de precaución.

Ellas arengando ante la policía: ¡No es violencia, es resistencia. Fuimos todas. No las toquen! , aunque por lo bajo reprueben a quienes se desbordan de rabia.

Porque el de ayer fue un clamor de tal potencia y tan variadas las formas de expresión que incluso el arrebato y el reclamo por justicia podían contradecirse al mismo tiempo. ¡No violencia! , pedían las oradoras del mitin formal de espaldas a Palacio Nacional.

¡Somos malas y podemos ser peores, y al que no le guste, se jode, se jode! , respondían con sus latas de pintura, marros y rostros cubiertos las mujeres vestidas de negro en su irrefrenable furia.

Ellas, jovencísimas. Eran decenas. Su temeridad. Esa apetencia por destruir todo lo que les queda al paso. Y lo hicieron desde el mismo Monumento a la Revolución. No hubo previsión protectora –vallas metálicas– para el sacrosanto recinto de la Catedral, los inmuebles históricos como la sede del Monte de Piedad o el mismo Palacio Nacional, los monumentos, las tiendas donde no dejaran su impronta, donde no pudieran desprender, romper, pintar, quemar…

Aunque hubo salvedades. Cuando llegaron lata en ristre a Vallenti Collezione, sobre 5 de Mayo, una mujer tomó su propia voz y las encaró. ¡Aquí no! Los hombres que la acompañaban permanecieron mudos. El conflicto se dirimió en un santiamén.

Apenas daban las 10 de la mañana y los grupos ya se formaban. Llegaban presurosas y uniformadas casi todas. Algunas preparaban ahí mismo sus carteles, otras se pintaban símbolos en la cara y se aprestaban a una jornada larga y fraterna. Nadie se empujaba, no agandallaban y ante cualquier choque accidental se ofrecían disculpas. A todas las movía el mismo fin.

Y luego, durante su andar, de muchas maneras se escuchó clarito: “¡queremos justicia no cachitos de Lotería!”

En ese preámbulo, otro grupo sin membrete, sólo amigas que se fueron haciendo sobre la marcha, dieron un giro innovador a su presencia. Especialistas algunas en diseño gráfico, impartieron talleres y armaron grandes letras en sténciles para escribir sobre la plancha del Zócalo los nombres de víctimas de feminicidio que pudieron recopilar entre 2016 y 2019. En torno al asta bandera dividieron su labor en cuadrantes y pusieron en blanco su homenaje.