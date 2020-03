n la cúpula empresarial aseguran que no hay boicot del sector privado para dejar de invertir en el sexenio de López Obrador, y que en esa materia los indicadores descendentes que se reportan sólo implican que los dueños del dinero evalúan el riesgo y el rendimiento . Todo bien, pues, por mucho que un mes sí, y el siguiente también, la inversión cae.

Ante la caída del producto interno bruto en 2019, la desaceleración industrial mundial, el problema de salud pública y la volatilidad financiera que ha generado el coronavirus, así como la urgencia de resolver los problemas estructurales de México, se hace necesario instrumentar una política económica integral que tenga como objetivo al crecimiento económico basado en el fortalecimiento del mercado interno: se debe evitar que los efectos adversos lleguen al mercado laboral.

El camino directo se encuentra en la reactivación de la construcción: nuevas inversiones que utilicen lo hecho en México para atender las necesidades de la sociedad nacional. Representa la única forma de preservar el empleo e incrementar la inversión sin depender del volátil entorno internacional.

Al cierre de 2019, según el Inegi, 20 estados de la República mantenían tendencia a la baja en construcción, lo que permite entender la caída promedio en el sector durante ese año (-8 por ciento). La tendencia negativa es destacada en las entidades con mayor pobreza: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán, por citar algunos ejemplos.

En 2019 se presentó un cambio estructural en el sector de la construcción que no ocurrió ni durante la crisis de 2009: el retroceso inició un proceso que no sólo implicó un cambio de nivel a la baja, sino la ruptura de su comportamiento estacional que aún no toca fondo. Por ello existe una baja en el PIB potencial del sector.

Las rebanadas del pastel

Los chatarreros están de luto: tronó su estrategia legaloide y el nuevo etiquetado para alimentos procesados de que va, va.

