una economía global ya en crisis por el avance del coronavirus, ayer se sumó otra tragedia. Los precios del petróleo cayeron hasta 30 por ciento en segundos, tras la apertura del mercado el domingo por la noche, después de que Arabia Saudita lanzó una guerra de precios que llevó al crudo a su nivel más bajo en cuatro años. El Brent, el punto de referencia que sigue Europa, bajó de 45 dólares por barril a 31.52 en una de las mayores caídas de un día en su historia. El West Texas –seguido por México– bajó 22.2 por ciento, a 30 dólares. Sin duda esta caída afectará al precio del petróleo de exportación de Pemex. El viernes cerró en 35.75. Será esta tarde cuando la petrolera informe el nuevo precio. Hay que tomar en cuenta que Hacienda adquirió un seguro que garantiza un precio mínimo de 49 dólares por barril. Las monedas de los países productores de petróleo fueron golpeadas. El dólar canadiense cayó 1.3 por ciento frente al dólar, mientras la corona noruega descendió hasta 4.7 por ciento a su nivel más bajo frente al dólar desde 1985, según datos de Reuters. El peso no se salvó. Cotizaba en 21.17 por dólar, con una pérdida de 5.33 frente a los 20.10 del precio del viernes.

