a demanda por la novela La peste, de Albert Camus, ha aumentado a raíz de la propagación del nuevo coronavirus. Es comprensible. Ahí se plantea el modo en que una población va asimilando progresivamente las terribles condiciones impuestas por la plaga. En ese proceso aparecen la ciencia médica, los funcionarios municipales y, sobre todo, las relaciones humanas, exacerbadas en la medida en que se saturan hospitales y clínicas, se acumulan los muertos y la comunidad es aislada para contener el contagio.

El nuevo coronavirus no es una plaga como la peste. Tiene otro origen y manifestaciones. Sin embargo, en cuanto al preciso y complejo planteamiento de Camus, tienen semejanzas.

A veces, como ocurre en los casos de las epidemias, cabe preguntarse sobre el sentido que ha tenido la Ilustración como movimiento filosófico, como una epistemología, una fuerte corriente cultural y política. En ocasiones, demasiadas, parece menguar la irradiación de aquel siglo XVIII, llamado de Las Luces.

El nuevo coronavirus y cualquier otro virus o bacteria, como la Yersinia pestis, no responde a ningún tipo de voluntarismo. Eso debería ser obvio. Lo sabía muy bien el doctor Bernard Rieux en la ciudad de Orán, en Argelia. Y actuó de la única manera posible y, sobre todo, útil, es decir, práctico y sin aspavientos.

Pero eso no lo saben algunos políticos que eluden hacer lo más elemental, que es llamar a las cosas por su nombre, admitir lo que representan y actuar en consecuencia. Eso es lo que está ocurriendo a las claras, por ejemplo, en Estados Unidos y también en cierta medida en México. Esto tenderá a ser más manifiesto en la medida en que el jaleo se agrave.

El microbiólogo Peter Piot tiene en su haber contribuir al descubrimiento del virus del ébola en la década de 1990 y participar activamente en el combate del VIH/sida.

En una entrevista reciente lo cuestionaron sobre la magnitud esperable del brote del nuevo coronavirus. Señaló que a diferencia del virus del SARS, que se aloja en los pulmones, el actual lo hace en la garganta y por ello es más contagioso. Apuntó que como no hay vacuna se recurre a métodos medievales para contenerlo, como el aislamiento, la cuarentena y el seguimiento de posibles contactos.