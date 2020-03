México podía presumir de haber sido pionero aventajado de la globalización que el presidente Bush veía como nuevo orden mundial después de la Guerra fría y el desplome de la URSS, mientras el Estado se adelgazaba y el Tratado era presentado como candado virtuoso contra las veleidades de la tradición revolucionaria. Los cambios han sido muchos y poco ha quedado intocado.

Ahora, con una generación adulta que no conoció otra cosa que promesas globalizadoras y salidas múltiples a la informalidad laboral y profesional y que ahora se estrena como generación gobernante, el balance es obligado. Las señales de cansancio proliferan y la desazón y el miedo por la inseguridad y el crimen desbordados amenazan darse la mano con los resultados de una economía que no avanza ni genera los empleos y los excentes necesarios para empezar a construir un auténtico Estado de bienestar y una sociedad habitable.

Sometida a una trampa de bajo crecimiento y desigualdad , como la describiera Jaime Ros, la economía política resultante de tantos años de mudar aparece no sólo más compleja que la de hace 30 años, y se nos presenta como un agresivo desafío que no puede seguirse posponiendo, a la espera de nuevos rescates del exterior. Acomodarse a una voluptuosa economía global no fue suficiente, como tampoco lo ha sido la normalización democrática. En sus órganos de deliberación y decisión por excelencia, como el Congreso, los medios y los partidos, no se delibera ni se decide sobre lo fundamental y el nuevo gobierno, en vez de tomar la iniciativa para el giro indispensable en la conducción politicoeconómica del país, insiste en negar para no ver lo urgente que se ha vuelto decisivo: una nueva reforma del Estado para fortalecerlo para hacer lo que no se hizo: acrecer las finanzas públicas y acometer políticas de fomento industrial dirigidas a interiorizar las ganancias de una globalización que para nosotros se quedó a medio camino: acentuó la integración regional y propició la desintegración productiva nacional.

La política, la de antes y la de ahora, no se tomó la molestia de tomar nota y sus valedores optaron por el obtuso deporte de vaciarla de contenido. Para ser diferentes hay que asumir la necesidad de cambiar de régimen político hacia la proporcionalidad total con rumbo a un parlamentarismo efectivo. Pero para esto es vital crecer para poder distribuir algo más que migajas y nostalgias. Para hacer, del cambio estructural y de la democracia, continentes y no sólo componentes de un nuevo curso de desarrollo.