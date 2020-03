L

as manifestaciones públicas representan un ejercicio de participación democrática plenamente legítimo. Y este momento de la vida nacional nos demuestra que la humanidad no puede dar por hecho el futuro si las mujeres no lo encaran en las mismas condiciones y oportunidades.

Nuestra nación requiere que la seguridad e igualdad sustantiva de la mujer mexicana sea puesta por encima de todos los intereses públicos para generar un impacto institucional que brinde soluciones efectivas y que verdaderamente incidan en su pleno desarrollo. En este sentido, el Poder Judicial de la Ciudad de México reafirma su compromiso para garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de las mujeres que acuden a nuestra institución, y así preservar un ambiente libre de violencia.

Es obligación esencial de toda autoridad proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas; en particular de las mujeres, niñas y grupos en condición de vulnerabilidad. Es así que, en el marco de sus facultades, y a efecto de responder cabalmente a las legítimas demandas de nuestro tiempo, el Poder Judicial capitalino redobla esfuerzos para velar por el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Por lo que:

–Garantiza el efectivo acceso a la justicia, certeza jurídica, igualdad y no discriminación, velando por el debi-do proceso que involucre a los grupos prioritarios; entre ellos, niñas, adolescentes, miembros de comunidades y pueblos indígenas, así como personas con alguna discapacidad sicosocial. Al efecto, durante 2019 se atendieron 96 solicitudes de mujeres que hablan alguna lengua indígena y 77 con alguna discapacidad sicosocial.

–Consolida la impartición de justicia con perspectiva de género, creando unidades especializadas en violencia familiar, feminicidio, delitos sexuales, trata de personas y lesiones.

–Promueve la capacitación, especialización y sensibilización de nuestros juzgadores en materia de violencia de género, mediante la implementación del Programa de Transversalización con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, que ha formado a más de 2 mil 300 servidores públicos.