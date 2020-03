E

n el departamento reina el silencio. Una luz plomiza inunda la estancia. América –en pants, sin maquillaje y con el cabello recogido– mira por la ventana a un contingente de manifestantes. Al oír pasos en el corredor se vuelve despacio y ve a Darío, que lleva la chamarra en una mano y su maleta en la otra.

América: ¿Ya te vas?

Darío: Sí. Leonardo me dijo que vendría a recogerme a las 12.

América [mira el reloj]: Faltan 20 minutos. No vas a esperarlo en la calle. Quédate mientras llega.

Darío: Si lo hago, discutiremos otra vez y no quiero que las cosas terminen así.

América: Ni yo. Además, no hay peligro: creo que en los últimos meses agotamos todos los temas de discusión, que por cierto siempre eran los mismos: desencuentros, malos entendidos, reclamaciones, problemas de dinero. Me parece increíble que nos hayamos peleado por cosas tan estúpidas como que yo quisiera ver una película y tú otra, que invitaras a la casa a tus amigos, que te pareciera demasiado juvenil mi peinado. Por tus reacciones, muchas veces sentí que me asfixiabas.

Darío: ¿Y por qué nunca me lo dijiste?

América [en tono más alto]: Claro que lo hice, y no una sino mil veces. Siempre terminabas furioso o enmudecías. Sólo porque cambié de lugar tu equipo de sonido sin pedirte autorización te pasaste una semana sin dirigirme la palabra.

Darío: Y tú llorando. Algo que no tolero es verte llorar.

América: Alégrate: ya no me verás. [Apoyada en la pared mira el techo.] ¿Estaremos haciendo bien? No te lo pregunto para que desistas y te quedes, cosa imposible a estas alturas, sino para que tomemos con absoluta responsabilidad el hecho de separarnos porque como matrimonio ya no funcionamos.

Darío: Lo dices como si no te importara.

América: Desde luego que sí. Y lamento que, en vez de reconocer que nuestra relación iba descomponiéndose, pasamos no sé cuánto tiempo ignorándolo y engañándonos a nosotros mismos. [Señala hacia la maleta.]

Y allí tienes las consecuencias.

Darío: Separarnos un tiempo nos hará bien, tendremos oportunidad de pensar en nosotros, en lo que en verdad queremos.

América: ¿Y después?

Darío: No sé, pero lo que resulte será mejor de lo que hemos estado viviendo últimamente. [Va a sentarse al sillón y guarda silencio. América vuelve a mirar por la ventana: la calle está desierta.]

II

América: ¿Fuimos felices?

Darío: Por un buen rato, al menos yo sí.