Debe ser el paraíso, de Elia Suleiman

l Ficunam, que acaba de comenzar, inauguró con una película del director palestino Elia Suleiman, Debe ser el paraíso (2019), con mucho de Truffaut y poco del cine que realizó previamente.

El director nacido en Nazaret, en Cisjordania, parte de la Palestina ocupada, se dio a conocer internacionalmente con cuatro películas, de las cuales Intervención divina (Divine Intervention) (2002) y El tiempo que permanece (The time that remains) (2009), son una propuesta contestaria a la situación que viven los palestinos.

Difícilmente algunos de quienes llegaron a esa inauguración han visto estas películas porque han tenido una exhibición muy restringida en nuestra nación ante la imposibilidad de utilizar salas copadas principalmente por el cine estadunidense.

Por ello hubiese sido de vital importancia situar su producción, explicando lo que es el cine palestino en la actualidad y los problemas de sus realizadores, sus dificultades para exhibir, aunque tengan aceptación en los festivales, de los que estuvieron excluidos cuando alguna sede no reconocía la existencia de Palestina como país.

Señalar algunas ideas clave hubiese evitado que en el debate que sostuvo se hablara sólo de cuestiones estilísticas y del humor que le caracteriza como realizador y como actor, abandonando lo subversivo de su propuesta. Entonces el público podría haberse enterado de lo que significa ser palestino y hacer cine.

¿Por qué desaprovechar la presencia de una personalidad como Suleiman y en lugar de profundizar en el pensamiento de alguien que creció escuchando los relatos de su padre, cuando abandonó su casa en 1948, quedarse en lo superficial de algunas buenas ocurrencias sólo para hacer reír al público?

Carlos Martínez Assad

El macho-macho perdió su feminidad

Este lunes las mujeres saltan a escena a gritar en voz alta: aquí estoy , mientras los hombres asustados esconden su feminidad. Lo femenino no es exclusivo de la mujer, el hombre también tiene pezones.

No sólo las mujeres sufren violencia y maltrato en su feminidad. Desde pequeños, los hombres sufren gran violencia en su feminidad naciente: no seas maricón o los hombres no lloran . Crecen con tanto miedo a su propia feminidad que terminan enojados y violentos con todo lo femenino que se manifieste en su compañera, en su amigo, en el vecino y hasta en el espejo. El macho-macho, no es otra cosa que un triste desalmado que perdió su feminidad.

Para mi, este 9 de marzo debe ser un parteaguas para concientizar el delicado valor de lo femenino, tanto en el hombre como en la mujer. Que las mujeres nos ayuden amorosamente a recuperar nuestra ánima femenina para llorar juntos tanta violencia y desamor.

Lo más significativo de este despertar no es que vivamos un día sin mujeres, sino que vivamos una vida con nuestra feminidad perdida. Todos somos responsables del México que queremos, que cada quien limpie su patio de basura y de violencia.