“T

uvimos que resignarnos a que la persona que estaba ahí en el cajón sellado con un papel del Servicio Medico Legal (SML) era mi hermano”, explica Daniel y familiar de Eduardo Alexis Caro del Pino, quien perdió la vida dentro de una ferretería incendiada en la avenida Santa Rosa del barrio popular de La Pintana en la capital chilena el domingo 20 de octubre de 2019, después de dos días del arranque de la revuelta social contra la represión oficial y el incremento al precio del Metro.

En estos meses, y puede que hasta el plebiscito del 26 de abril, ocurren cosas que no permitirán que el país sea el mismo de siempre, pues la injusticia es la constante para miles de víctimas de la violencia institucional.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde octubre se han registrado al menos 24 víctimas mortales, 770 denuncias de torturas, incluidas 197 por violencia sexual, 427 lesiones o traumas oculares, 3 mil 746 personas heridas y 2 mil 114 por disparos de balas y balines. Al menos 10 mil 365 mil personas han sido detenidas por la policía carabinera.

La situación de injusticia por las muertes empaña el actual proceso político en el que los chilenos desdirán si modifican la vieja Constitución, heredada de la dictadura (1973-1989). El caso de Eduardo Caro es sólo una ventana al trágico pantano de impunidad que enfrentan las familias de quienes han perdido la vida en este conflicto social.

El SML determinó su muerte por asfixia con gases tóxicos ; sin embargo, la familia tiene fuertes suspicacias: Dudamos de esa teoría porque mi hermano murió quemado, calcinado; tuvo que haber habido un examen a sus pulmones , continúa su hermano. La escena del trágico hecho habría sido modificada, porque la zona no fue acordonada, tampoco llegaron peritos y la policía no intervino de inmediato en el comercio que fue saqueado durante casi tres días.

Consternada, su madre Patricia explica que “vieron personas vestidas de pantalón beige y camisa azul prendiendo el local con bombas”. Su padre Eduardo interviene rotundamente: Dieron chance libre para que la gente saqueara todo . Y es que el material de construcción en ese barrio popular se convirtió en un atractivo botín para cualquiera después del caos y zozobra sembrada por esos agentes infiltrados. No es lógico que si la gente quiere robar, (también) prenda un local. Es sospechosa tanta organización. Si me interesara sacar cosas ¿por qué me pondría una bomba de tiempo? Pero las provocaciones fueron introducidas en esa zona donde se registraron al menos cuatro focos de incendio. Como muchos vecinos de la zona, la madre y hermana de Lalo miraban con asombro y escalofrío el incendio a metros de distancia sin saber que su familiar se encontraba adentro.

Según testigos, cuando comenzó el incendio un anciano con Alzheimer fue atrapado por el abundante humo, Lalo había ido a su auxilio. Ahí perecieron los dos.