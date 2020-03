René Ramón y Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 8 de marzo de 2020, p. 25

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo inició huelga a primera hora de ayer en su sede principal, en Texcoco, y 10 centros regionales, luego de tres meses sin acuerdo con las autoridades de la institución. Mil 187 empleados sufragaron en favor y 196 en contra; se registraron también 61 abstenciones y 344 votos nulos. Hace unos días comenzó la huelga el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Posgraduados.

En ese contexto, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (Sueum) realizará una manifestación mañana lunes para exigir respeto a sus derechos laborales debido a que todavía se les adeuda los salarios de diciembre y el aguinaldo de 2019, por haberse negado a firmar el acuerdo para reformar el régimen de jubilaciones y pensiones, tal como ya lo hizo el Sindicato de Profesores.

El gremio informó que hará una cadena humana de 11 a 12 horas afuera de la rectoría, para exigir el pago, porque el salario no debe ser condicionado, aclaró Eduardo Tena Flores, dirigente de ese gremio de trabajadores.

La Nicolaíta condiciona entrega de recursos