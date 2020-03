En el programa de gobierno (2018-2021), aprobado por el ayuntamiento el 25 de octubre de 2018, en el capítulo León compacto y vertical , el alcalde Héctor López Santillana, establece que desarrollará vivienda en lotes baldíos intraurbanos, para personas que no tienen prestaciones sociales.

Incluso, el ayuntamiento hará pública la pretensión de donar o dar en comodato el inmueble, a los colonos del fraccionamiento o desarrollo en condominio en donde éste se ubique, con la finalidad de que puedan manifestarse por escrito, en un plazo que no excederá de 15 días hábiles contados a partir de la publicación de la pretensión .

El próximo 12 de marzo, el ayuntamiento encabezado por el panista Héctor López Santillana, y con mayoría de regidores del PAN, pretende aprobar la donación a favor del Imuvi, no obstante que el artículo 416 del Código Territorial refiere que los fraccionamientos deberán contar con áreas de donación destinadas a áreas verdes y para la dotación de equipamiento urbano .

León, Gto., El gobierno municipal panista de León inició el proceso para quitar 25 mil 911 metros cuadrados de áreas de donación a siete colonias para que el Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi) construya departamentos, a pesar de que no cumplen con los lineamientos que marca el Código Territorial del Estado y los Municipios ni con el consentimiento de los colonos que serán afectados.

El 21 de febrero pasado, el director de control patrimonial, José de Jesús Álvarez, difundió un dictamen jurídico donde avala la donación de los terrenos ubicados en Valle Antigua y Valle Alborada, pues asegura que cumplen con lo que establece el código territorial , por lo que no existe impedimento legal alguno para que la solicitud de donación del predio de Valle Antigua –valuado en más de 8 millones de pesos– sea sometida al comité de adquisiciones y para que el ayuntamiento lo apruebe por mayoría calificada, afirmó el funcionario.

Enajenación ilegal

Al respecto, la regidora pevemista e integrante del Comité de Adquisiciones, Fernanda Rentería Muñoz, afirmó que la desafectación de los terrenos es ilegal porque no cumplen con lo que establece el código .

El cabildo no ha aprobado y por lo tanto no ha publicado su intención de entregar las áreas de donación al Imuvi, para que los ciudadanos emitan su punto de vista como marca la ley, aseguró la edil, al tiempo de admitir que aprobó la desafectación de los terrenos porque no les entregaron la información completa.

Vecinos pedían área verde

El 3 de marzo pasado, el Comité de Colonos de Valle Antigua entregó un oficio al municipio donde rechazan la construcción de departamentos en el área de donación, ubicada entre las calles Mitla y Chichen Itzá, en donde desde hace 10 años solicitaron una área verde.

Sin embargo la petición fue ignorada por los entonces alcaldes, el panista Ricardo Sheffield Padilla, después por la priísta Bárbara Botello Santibáñez y ahora por López Santillana.

Además, alertan que en ese terreno hay una falla que provocó el hundimiento de calles y la demolición de varias casas.

Por la inconformidad en Valle Antigua, el Imuvi justificó queel terreno donde quieren cons-truir el fraccionamiento no es la única área de donación de la colonia porque tienen más áreas de donación.

En un comunicado argumentó que el terreno en conflicto tiene uso de suelo habitacional de densidad alta, por lo cual es factible la edificación de departamentos. Reiteró que no pretende privara los colonos de las áreas para su recreación ya que tienen más terrenos

El sábado, los colonos de Valle Antigua comenzaron a reforestar su área de donación para evitar la construcción de departamentos.