Consideró importante apelar al sector industrial para que asuma su responsabilidad en este problema al resaltar que en la nación sudamericana se han reformulado alrededor de 30 por ciento de los alimentos procesados para no tener sellos de advertencia en el etiquetado y puedan ser vendidos en las escuelas. Los empresarios tienen un rol que jugar en este tema, insistió.

Ximena Ramos, consultora de la European Association for the Study of Obesity y de la Organización Mundial de la Salud, llamó la atención en torno al estigma que padecen las personas con obesidad, lo que causa más morbilidad que el padecimiento mismo.

Cuando la industria dice que las personas con estos problemas tienen derecho a decidir qué quieren comer y tomar se da la impresión de que el sobrepeso es una opción que la gente elige y que no es una enfermedad crónica, cuando la ciencia ha demostrado que sí lo es.

Hay muchos estudios que muestran que cuando una persona sube de peso es muy difícil que baje y se mantenga con menos kilos. Por ello, no sólo se requieren medidas de prevención, sino también de atención médica permanente, como sucede con quienes padecen diabetes e hipertensión. Las políticas gubernamentales deben enfocarse en ambos aspectos. Pero las autoridades no escuchan a quienes están pasados de kilos porque se tiene la idea de que no tienen disciplina y no siguen recomendaciones.