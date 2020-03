Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Reportera y Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 7 de marzo de 2020, p. 7

San Luis Potosí, SLP., No hay en puerta ningún proyecto de reforma fiscal , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reafirmó su compromiso de no crear ni aumentar impuestos en términos reales. También ratificó que no habrá incrementos en el precio de los energéticos.

En su conferencia de prensa en esta entidad, declinó compartir sus proyecciones rumbo al proceso electoral del próximo año, porque sería como pedirle a la gente que vote en un sentido u otro . Subrayó que en la democracia ya no hay partido de Estado y que estará pendiente de que ninguna autoridad utilice presupuesto público en favor de organizaciones políticas o candidatos.

Al mismo tiempo, pidió a los conservadores que andan como desquiciados que se serenen y no promuevan paros en las escuelas, al resaltar como muy buena su relación con el magisterio nacional. Amor y paz , expresó con la correspondiente señal en ambas manos.

Sostuvo que los bloqueos de profesores en vías férreas son por diferencias dentro de las organizaciones gremiales y no por demandas laborales; aseguró que de cinco de estas acciones, ya se resolvieron tres.