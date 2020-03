Alonso Urrutia

Sábado 7 de marzo de 2020

Mexquitic, SLP., De gira por uno de los municipios potosinos más rezagados, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, después de tantos años que le costó a su movimiento llegar a la Presidencia, el poder no nos va a marear, no nos va atontar. Cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos .

Ante centenares de pobladores de Mexquitic (buena parte de ellos eran alumnos de diversas escuelas que esta vez tomaron el día para acudir al encuentro con el Presidente) López Obrador matizó –por otro lado– sus comentarios contra quienes se creían los dueños de México porque hasta eso, se están portando bien porque sólo critican, tienen una actitud opositora, pero no llega a mayores .

Fue un encuentro corto para los parámetros de las asambleas que ha realizado en los pueblos, motivado por el clima gélido en la entidad. Pese a la relativa brevedad, López Obrador encontró eco en los temas atractivos para los jóvenes: las becas, especialmente su ofrecimiento de llevar Internet hasta las regiones más apartadas del país.

Su explicación sobre la importancia de entregar apoyos al estudiantado en general y en especial a los de niveles medio superior y superior incluyó una confesión de su experiencia personal: ¿Saben cómo fue que yo estudié la universidad? Pues así, con una beca, y de milagro pude terminar la carrera, porque yo llegué a la Ciudad de México de Tabasco a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México .