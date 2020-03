Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 7 de marzo de 2020, p. 4

Para el colectivo Libres y Combativas no todas las mujeres son bienvenidas a la marcha de mañana. Aquellas pertenecientes a la familia LeBarón, cuya intención de participar en la parada feminista se ha deslizado en varios medios, no serían vistas con simpatía, porque “su ‘lucha’ y la nuestra no tienen nada que ver”.

En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, las mujeres de esa agrupación ubican a los LeBarón como una familia mormona que al haber migrado de Estados Unidos a México mantienen aquí su costumbre poligámica, que implica el matrimonio forzado de menores de edad, el abuso sexual a mujeres y niños, la esclavitud matrimonial y violencia física, sicológica y económica a través del chantaje religioso . En suma, una comunidad patriarcal y machista en grado extremo.