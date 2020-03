Esos dos temas son positivos, pero no son de corto plazo. Lo que hace falta, además de esto, son buenas noticias, más confianza a los inversionistas, mayor coordinación entre las autoridades y la iniciativa privada. Vamos en ese camino, pero se están dejando ir algunas oportunidades que puedan surgir en la marcha por falta de ese tipo de situaciones.

“Lo segundo a destacar es el tema de la política monetaria que está siguiendo el Banco de México. Ha sido muy ortodoxa. El año pasado cerramos con una inflación cercana a 4 por ciento. Esperamos que la tasa para este año será hasta menor de 3.5 por ciento y eso requiere un compromiso de las autoridades para no tener impacto inflacionario, porque sin acuerdo comercial y con una inflación como la de hace décadas, que era de doble dígito, esto sería veneno puro.

–Hay dos factores que se han dado, son positivos y hechos. Los vemos con buenos ojos. El primero es el T-MEC, que ya está aprobado en Estados Unidos. Su efecto lo vamos a ver con el paso del tiempo. No es algo inmediato. Eso da certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros. Es una buena noticia. Hay que reconocerlo y ver las oportunidades que surjan.

No obstante, aclara, algunas decisiones tomadas por la administración pública han causado incertidumbre en el país. Aunque es de aplaudir , dice, los esfuerzos para aprobar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y mantener estables las finanzas públicas.

Afirma: El gobierno no puede solo. Para que la confianza y la certidumbre aumenten a escala nacional, la iniciativa privada requiere ser protagonista en promocionar a México .

–¿Cuáles son las oportunidades que se van?

–Señales positivas para la inversión nacional, principalmente. Más oportunidad que se va. Están los tiempos ideales para mandar señales positivas no sólo del gobierno, sino de todos. Como país tenemos el compromiso de confiar en México y en nuestros clientes, mandar esas señales de confianza, apoyo, en buenos momentos, aquellos no tan buenos. Eso hace falta.

Necesitamos creer el país que somos. Estamos en un entorno complicado, pero es en todas partes. Están dadas las condiciones para brindar certidumbre a la inversión en todos los sectores económicos. Esas son las áreas de oportunidad.

–¿Hablamos, entonces, de que el gobierno no es el único que debe mandar señales positivas?

–Definitivamente. Desde la iniciativa privada necesitamos ser protagonistas y confiar en todos nuestros clientes y proveedores, pero siendo cautelosos siempre. Tampoco se trata de una confianza a ciegas. Están dos elementos para apalancarnos: el T-MEC y las buenas finanzas, para trabajar y crecer sobre lo que hemos realizado por muchos años.

“Escuchamos a los inversionistas extranjeros con mucha confianza en México. A veces hay más confianza afuera que internamente. Debemos trabajarlo como sociedad.

Estamos aquí por y para nuestros clientes. Con esa filosofía los atendemos y hacer saber que no nos iremos. Aquí estamos y vamos a seguir apoyando.

–Ha pasado un año de la transición gubernamental. ¿Cómo es la relación entre la banca y el gobierno actualmente?

–Ha habido un cambio en la comunicación con el gobierno. No hubiéramos esperado otra cosa. Es un cambio continuo. Pensar que no hubiera ocurrido es ingenuo, pero no todos los cambios son negativos. Al contrario, es parte inherente de la actividad económica y los negocios, incluso de la transformación. Es natural que haya estos cambios.

Una versión más amplia de esta entrevista puede ser consultada en https://bit.ly/2VQPLmd