as brujas. No sé qué pasará ese día, pero lo que más me interesa es qué pasará después. Sólo espero que no sea una anécdota, sino el principio de algo que contribuya a la lucha histórica de las mujeres en este país”, dice, por teléfono, Arussi Unda, vocera de Brujas del Mar, movimiento que ha agitado como un tsunami las redes sociales ( El País, viernes 6 de marzo).

De izquierda, pero más. Las bases ideológicas del movimiento, añade Arussi, vienen de la izquierda, pero el feminismo contemporáneo permea todo eso. Va más allá. Hay muchas corrientes y no obedecen a una sola inclinación política.

Algunas demandas. Enlista Unda: el acceso a los derechos humanos para las mujeres; la legalización del aborto seguro y gratuito; un sistema de salud integral; una fiscalía especializada para la investigación de la violencia de género; un sistema de justicia penal acusatorio, que no dependa sólo de que la mujer denuncie y que no se eche atrás cuando ellas perdonan al agresor, porque todo el mundo sabe por qué lo hacen: por miedo.

Un sentimiento recorre el país desde las megalópolis hasta los pueblos más pequeños en el medio rural mexicano. Comienza como una sensación de desamparo –quién nos defenderá–, continúa con una constatación dolorosa –no se puede confiar en el gobierno (el que sea: federal, estatal o municipal)–, se convierte en desesperanza –un país sembrado de cadáveres e impunidad–, deviene en rabia, hasta que empieza a despuntar en redes de apoyo y solidaridad.

Reconocerse. Primero está identificarse en el agravio ajeno. Después, solidarizarse. Las redes sociales han jugado un papel clave. Entre la madre que perdió a su hija y no sabe si vive o está muerta, o si la llevaron a un prostíbulo, y nosotros, está el puente para firmar una protesta o exigir una investigación. Entre las estudiantes que creen no tener futuro y nosotros está el espacio público para leyes, políticas y acciones.

Organizar. Después está organizarse para enfrentar el agravio y la impunidad. Las redes de activistas sociales, los pequeños grupos que proliferan en las entrañas de nuestro país; son todos testimonios de que sí importa organizarse, que sí hacen una diferencia.