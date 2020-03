Ostenta prosa musical Pierre Élie para rendir culto a las diosas del Ospedalle cuando continúa así su relato de esas bellezas anónimas: ‘‘the foundation of whose amber and umber hair is in tune (before its time, naturally) with the spirit of Paul Verlaine as much as it is with that of Antonio Vivaldi”.

Los editores del disco que hoy recomendamos con entusiasmo contribuyen a esas pistas en pos de la belleza con una portada donde luce el rostro de una niña que, al escuchar el disco y leer el texto de las notas al programa, sabremos que es huérfana. No dan por desgracia el crédito al autor de esa hermosa imagen de quien quiere el imaginario de la poe-sía que sea el rostro de Chiara. Parece óleo hiperrealista, pero es a todas luces una fotografía. Es un guiño al honor del anonimato, esa gloria verdadera.

La orquesta que rinde homenaje a esas mujeres debutó hace 30 años con Vivaldi, personaje central de sus afanes.

Hay un disco anterior y semejante al que ahora nos alegra, data de 2013 y se titula precisamente Il diario di Chiara, Music from La Pietá in Venice in the18th Century.

Reúne, además de la mencionada Sinfonía para Cuerdas Il Coro delle Muse, partituras de Giovanni Porta (ca. 1675-1755), Nicola Porpora (1686-1768), Antonio Martinelli (ca. 1702-782), Gaetano Latilla (1711-1788), Fulgenso Perotti (sin datación natal y duelo, sólo dice: fl. 18th. Century) y Andrea Bernasconi (1706-1784).

En ese disco, Il diario di Chiara, se incluyen partituras que ella escribió, citadas como cadenzi (las partes improvisadas de un concierto) para algunas de esas obras.

Ya será tarea de musicólogos, antropólogos, hurgadores de archivos pero sobre todo despertadores de conciencias, quienes algún día cercano nos avisen que ya encontraron más partituras de Chiara, como las hay de muchas mujeres en la historia, escondidas por la misoginia tácita de la totalidad de las obras artísticas que sí tuvieron éxito. ¿Un ejemplito? Precisamente, La muñeca fea, de don Cri Cri.

Las niñas del Ospedalle della Pietáno eran muñecas y eran hermosas. Convirtieron su origen, el abandono, en belleza. Crearon música aunque nadie lo supiera, porque ni siquiera estaban temerosas de que alguien las viera, como aquella muñeca fea de la canción ‘‘infantil”.

La obra de mayor belleza, profundidad, aroma, elegancia, misterio en el disco que hoy celebramos, Concerti per La Pietá, se titula Concerto per violino ‘‘per la Signora Chiara” in D, RV 222. Uno llora de tan hermosa.

Hay partituras para dos violines; para violín, órgano y violonchelo; también para ‘‘viola d’amore, liuto ed archi”; un bellísimo Concerto ‘‘per archi ripieno”, y la cereza en el pastel, la pieza final: Concerto per violino ‘‘per Anna Maria”.

Pierina del violino

Cattarina del corneto

Bettina della viola

Marggherita del arpa doppia

Gioseppina del chitarrone

Bianca Maria organista

Claudia del flautino

Lucieta della tromba

Chiara

Anna Maria

La fuerza de las mujeres en la música.

[email protected]