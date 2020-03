Fabiola Palapa Quijas

El catalán Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) abrió ayer la exposición Mictlán en la que reúne imágenes que están en proceso de desaparecer por las condiciones adversas para su conservación en la Galería Hydra y presentó el fotolibro de la muestra, está articulado a partir de los nueve niveles del inframundo.

Reconocido por su labor de reflexión crítica e investigación historiográfica, Fontcuberta exploró durante 2019 archivos fotográficos en Pachuca, Puebla, Mérida y la Ciudad de México como parte de sus prácticas archivológicas que parten de la metodología de la ‘‘posmemoria” para construir relatos, documentos o testimonios que se refieren a hechos que no se han experimentado directamente, pero que nos llegan de manera diferida gracias a la recopilación de acervos históricos.

En entrevista con La Jornada, explica que en esa iniciativa el archivo constituye un punto de partida para ciertas narrativas. ‘‘Siempre me ha preocupado lo que llamo el metabolismo de las imágenes porque éstas no son objetos inertes, si no que están relacionadas con nosotros, con su propio ciclo vital. Las imágenes nacen, crecen, se desarrollan, llegan a la madurez, luego a la senectud, finalmente agonizan y mueren para reiniciar este ciclo”.

En la muestra el artista, fotógrafo y teórico de la imagen presenta una selección de imágenes deterioradas alusivas a la historia de México, como la Revolución, los hitos dramáticos, los personajes públicos, la vida social y familiar. El conjunto de esos documentos abarca desde retratos de Zapata y fusilamientos hasta bodas y bautizos, y con eso traza poéticamente los caminos del Mictlán.

Fontcuberta añade que para su proyecto buscó imágenes traumáticas, pero no desde la perspectiva del periodismo como pueden ser sujetos traumáticos o conflictos bélicos, sino en el sentido de que la misma imagen presenta deterioro, al que llama enfermedad o agonía.

‘‘Podemos hablar de imágenes enfermas cuando por las razones que sean pierden ese vínculo con la información que justifica su función, su existencia. La imagen se convierte como un fantasma y yo soy un cazafantasmas en busca de fotografías que han perdido su derecho a seguir habitando el archivo.