Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 6 de marzo de 2020, p. 31

El enemigo está dentro de la institución , señalan estudiantes luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que inició los trámites para dar por concluida su relación laboral con uno de sus más renombrados científicos: Ranulfo Romo Trujillo, investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular y doctor Honoris Causa por la UNAM, que tras ser denunciado y sancionado con una suspensión de ocho días por un intento de abuso sexual, solicitó a la casa de estudios dejar su cargo.

En las redes sociales estudiantes, ex alumnas y académicas manifestaron que las agresiones machistas de Romo Trujillo eran conocidas en la escuela y que las autoridades nunca procedieron en su contra.

Una ex alumna señaló: La primera vez que Ranulfo Romo tuvo conductas inapropiadas hacia mí, me sentí halagada, me pareció increíble que un investigador renombrado de 60 (años de edad) viera en una chica de 21 algo especial... Eso también nos lo hace creer el patriarcado .

La investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares, Antígona Segura, manifestó en su cuenta de Twitter: “Se va el agresor Ranulfo Romo de la UNAM. Haré un hilo después de la cultura de silencio en la academia que lo protegió por décadas. Por ahora falta que el @ColegioNal_mx nos informe cuando lo expulsan. #ColegioNacionalExpulsaARomo”.