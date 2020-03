U

no de los rubros constantes en el opinatorio nacional es la intranquilidad por la seguridad, lo que cada quien quiera entender por ella. Ya no es necesario describir sus manifestaciones, pero una idea sí es el común denominador: hay que clarificarla y actuar de manera diferente o complementaria.

La preocupación de la comunidad nacional no se da sólo en México. Está presente en el mundo y se advierte como un caleidoscopio que muta de país en país, de momento a momento. Sin embargo y precisamente por esa mutación constante es que debiéramos estar alertas sobre sus efectos para la vida nacional. Grave alerta es el Triángulo del Norte, al que no vemos en esa innovadora dimensión de seguridad.

Es evidente la desintegración de las interpretaciones sobre seguridad. No hay unidad de criterio. En ausencia de una justa racionalización cada institución corresponsable o persona interesada percibe el tema como de su interés y el reto de su área de acción, sea gobierno, academia, periodismo o sectores sociales generando un rompecabezas de difícil armonización.

Hasta hace poco estos criterios eran las convenciones básicas por parte de actores ante una responsabilidad común, cuando lo deseable es que debieran haber creado una verdadera unidad doctrinal. No fue así.

De forma universal la situación es más delicada, pues es indudable que la seguridad, cosa que se estimaba como cuestión doméstica, es una preocupación infinitamente compleja. A la violencia interna, si bien hoy exacerbada, se le concebía autónoma, singular, incorpórea e inconexa, pero este fenómeno, visto así, ya pasó.

Hoy la expansión y sofisticación de las redes criminales interconectadas en todo el orbe nos hacen dudar ante quien la describe. ¿Quién aceptaría que existe una vigorosa relación entre maquinaciones y acciones que se dan entre Chicago, Los Ángeles, Bangkok, Dakar, Fortaleza, San Pedro Sula y Laredo o Culiacán? Pocos estarían dispuestos, pero corresponde a una verdad.

Cavilan criminales que no soñamos en lugares que no imaginamos. Manejan ideas, planes, alianzas y colusiones insospechadas. Pactan transacciones enormes de dinero, armas, seres humanos y drogas a escalas insospechadas, no pocas veces con gobiernos locales. En el extremo opuesto del delito están los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Tepito, o El Chapito. En esa misma escala está la actual manifestación del crimen doméstico: atracos, extorsiones, asesinatos inexplicables, delitos sexuales.