fines de 2015, a una amiga le detectaron un tumor de cuidado que ameritaba cirugía. Siendo derechohabiente del IMSS, fue canalizada al Centro Médico Siglo XXI, donde un especialista le confirmó el diagnóstico y le programó una nueva cita para dos semanas más tarde. Ella estaba devastada y angustiada, su situación económica era muy mala, tenía muchas dudas sobre su condición, que parecía ser muy crítica, de modo que busqué información sobre el médico asignado, descubrí que era un hombre joven pero con un currículum impresionante y que tenía un consultorio en un centro hospitalario privado. Me animé a escribirle un mensaje. Transcribo literal, salvo nombres, lugares y padecimiento específico.

Estimado doctor Mengano: soy amigo de Fulana de tal, paciente de usted en el Centro Médico Siglo XXI, y candidata a cirugía por un tumor de tales características. El motivo de este mensaje es solicitarle una cita privada para ella en su consultorio del hospital Perencejo, a fin de que pueda comprender mejor su cuadro clínico y proceder a las acciones adecuadas. Entiendo que la situación es apremiante, por lo que le rogaría que le concediera la consulta lo antes posible .

En menos de 24 horas me llegó esta respuesta:

“Le agradezco mucho su atento correo. Platicamos este viernes qué pasó con Fulana y comentamos ampliamente sobre su padecimiento y su particular situación, lo cual me motivó a consentir con ella en platicar con quienes considera las personas más cercanas a ella –a pesar de no ser sus familiares por consanguinidad– para que pueda recibir el apoyo integral de su entorno. Me es muy grato saber de su interés en Fulana, el cual compartimos totalmente. Estaré a su total disposición para recibirlo entre tales horas y días en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI para que podamos platicar ampliamente sobre su situación, poniendo a su disposición toda la infraestructura tecnológica y personal humano altamente calificado del tercer nivel de atención en aras de brindarle la mejor opción de manejo para Fulana, como lo hacemos con todos los pacientes del Seguro Social.