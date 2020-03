César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 6 de marzo de 2020, p. 13

El proyecto de ley para regular el uso lúdico y medicinal de la cannabis viola 14 derechos humanos de los consumidores, aseguraron integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano, quienes llevan un mes en plantón permanente ante el Senado.

El dictamen debe considerar al menos cuatro demandas mínimas de derechos humanos: cultivo privado, individual o compartido, sin fines de lucro ni límites de plantas; no criminalizar la posesión y espacios seguros y tolerados, así como trato digno. En contraposición, los legisladores ofrecen un modelo para ricos y simulación legislativa .

Con las consignas de ¡Hasta la victoria verde! , ¡La ley tiene un hueco, derechos al pacheco! , “¡La mota legal eleva la moral!” y ¡Tierra para sembrarla, libertad para fumarla! , más de un centenar de usuarios se reunieron para fumar la yerba en un ambiente festivo, además de realizar talleres y actividades culturales.

José Rivera, del Instituto Mexicano del Cannabis, señaló que no descartan interponer amparos contra la iniciativa “en primer lugar porque discrimina; en segundo lugar, no cumple con lo que pide la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al no reconocer los legisladores lo que es el uso responsable de la planta, no se garantizan los derechos. Sólo utilizan esta ley para protegerse de miedos imaginarios y están regulando desde prejuicios y estigmas de salud de que el consumo de cannabis es más peligroso, lo cual es poco ético.