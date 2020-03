Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Si bien es famoso por haber enjuiciado al dictador Augusto Pinochet, el abogado español Baltasar Garzón la va a tener difícil , de convertirse en defensor de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. No son tamales de chipilín , tratándose de defender a un posible defraudador , sostuvo.

Aunque reconoció que esta posibilidad cae en la esfera de lo particular, a pregunta expresa rechazó en su conferencia de prensa que constituya un reto mayor para el gobierno tratar de extraditar a Lozoya si cuenta con un abogado tan experimentado.