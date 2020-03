Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 6 de marzo de 2020, p. 12

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha inflado en los ocho años recientes su presupuesto para el pago de salarios, y en el rubro de servicios personales el monto del sobrepresupuesto en 2018 fue de mil 545.3 millones de pesos, concluyó el órgano interno de control (OIC) en esa institución.

Además de esa práctica, detectó que el INE realiza compras de fin de año para justificar su gasto, pero se trata de bienes no necesariamente indispensables para el logro de sus objetivos .

El OIC informó a la Cámara de Diputados que propuso al consejo general un recorte para 2020 de mil 212.3 millones de pesos, que no fue aceptado, y finalmente los legisladores aplicaron una disminución de mil 71 millones, impugnado por los consejeros.

El informe del OIC fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la cámara, y en él se confirmaron irregularidades diversas, entre otras, que el año pasado 148 funcionarios no presentaron su declaración de situación patrimonial o de conflicto de interés y que no se localizaron o no existen 116 automóviles del parque a cargo del instituto, que representan un valor aproximado de 6.2 millones de pesos.

Luego de revisar el inventario físico del INE, el OIC confirmó que 320 vehículos registrados en el sistema contable no estaban incluidos en el inventario físico, y de éstos, el instituto informó –después de la presentación de resultados de la auditoría– que sólo 204 fueron encontrados, identificados, ubicados, regularizados, propuestos para enajenación o en proceso de baja.