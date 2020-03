Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 6 de marzo de 2020, p. 5

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que el organismo será respetuoso del paro nacional de mujeres convocado para este 9 de marzo.

Sin embargo, enfatizó que el instituto no para, porque hacerlo significa afectar a miles de mujeres . Señaló que diariamente atienden mil 500 partos, 25 mil cirugías y 250 mil consultas de especialidad en todo el país.

En entrevista, luego de suscribir diversos convenios para fortalecer la igualdad de género, entre ellos los 10 compromisos de la campaña mundial HeforShe, señaló que no habrá descuento ni sanción alguna para el personal que decida no asistir, pero aseguró que los “servicios de consultas, emergencias, partos, diagnósticos, cirugías y guarderías no van a parar.

Somos solidarios con el movimiento, pero no podemos parar, sobre todo en la atención médica y las guarderías; cerrarlas daña a otras mujeres y no queremos que haya una doble afectación. En la parte del personal administrativo es la misma posición del gobierno federal: ser respetuosos, pero en la parte de atención en salud no vamos a parar . Aseguró que la mayoría del personal de enfermería y médico manifestó que acudirá a laborar en clínicas y hospitales.